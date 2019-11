Minuscuul, talrijk en immuun voor straling: Belgische wetenschappers sturen deze diertjes naar het ISS

"Als de raderdieren terug in ons labo zijn, gaan we kijken wat de effecten van de straling en de gewichtloosheid zijn op de diertjes", zegt Van Doninck. "Hoeveel schade is er in hun DNA ontstaan? We kunnen dat goed vergelijken, omdat raderdieren zichzelf kunnen klonen. We hebben dus eigenlijk 2 identieke kopies: eentje die op aarde is gebleven en eentje die in de ruimte is geweest."