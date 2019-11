Roman Polanski: nieuwe film, nieuw schandaal

Het is niet de eerste misbruikzaak waar Polanski bij betrokken is. In 1977 stond hij in de Verenigde Staten terecht voor de verkrachting van Samantha Gailey, een Amerikaans meisje van 13. Hij vluchtte daarop naar Europa en kan niet meer terug naar de VS. In 2005 vaardigden de Verenigde Staten een internationaal opsporingsbevel uit. In Zwitserland kreeg Polanski huisarrest, maar het kwam niet tot een uitlevering.