Royals op zondag: over voorlezen met een leesbril en een tot de verbeelding sprekend keizerlijk bed

De Daijosai is een van de belangrijkste rituelen aan het hof. Een keizer voert die slechts één keer uit in zijn regeerperiode, maar de ceremonie is vrij omstreden. De kritiek luidt dat het achter gesloten deuren gebeurt, terwijl de belastingbetaler opdraait voor de kosten.



Voor de ceremonie werd immers een nagelnieuw altaarcomplex met twee houten zalen neergezet op de gronden van het keizerlijke paleis. Kostplaatje: een slordige 16 miljoen euro, zonder de kosten voor de rituelen erbij gerekend. Die zouden de prijs doen oplopen tot 22,7 miljoen euro.

En dan is er het mysterieuze "bed" in een van de zalen, dat blijkbaar alle verbeelding tart. De keizer zou 's nachts het bed delen met de zonnegodin Amaterasu om "een goddelijke status te verkrijgen". Volgens andere verhalen rust de zonnegodin dan weer alleen in het bed, en raakt de keizer het meubel niet aan. Voormalig premier Toshiki Kaifu vertelde in 1990 dat het eigenlijk om een "gewijde zitplaats gaat voor een keizerlijke voorouder om uit te rusten", in plaats van een echt bed.

(lees voort onder de foto's)