Links en uiterst links sluiten voorakkoord in Spanje

Bij de verkiezingen van zondag bleven de socialisten in Spanje de grootste partij, maar het uiterst-rechtse Vox heeft zijn zetels in het parlement meer dan verdubbeld en wordt de derde partij. De socialisten (120) en Podemos (35) hebben nu samen 155 parlementszetels in handen op 375. Dat is niet voldoende voor een meerderheid. Sanchez en Iglesias willen nog op zoek naar steun bij kleinere, regionale partijen.