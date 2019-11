Gewelddadige aanval op 13-jarig meisje na school in Merksem: beelden massaal gedeeld op sociale media

Op beelden die op de sociale media circuleren wordt het meisje in een hoek geduwd en geschopt en geslagen. De school heeft vanmorgen de ouders van het slachtoffer gesproken, en start meteen ook een tuchtprocedure op tegen de daders, allemaal jongeren tussen 12 en 14 jaar. "We nemen de nodige maatregelen om de veiligheid van onze leerlingen te garanderen", zegt Pamela Bruers van het Stedelijk Onderwijs. "We starten tuchtprocedures op maar we zijn de zaak nog aan het onderzoeken. Dat willen we ook heel grondig en zorgvuldig doen. Afhankelijk van de ernst kunnen de maatregelen gaan van een schorsing tot een definitieve verwijdering."

"We nemen de zaak heel ernstig", zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens."De feiten zijn ontoelaatbaar, we hebben dan ook een onderzoek opgestart."