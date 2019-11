Vlaamse Automobilistenbond: "Strengere regels nodig voor elektrische deelsteps"

"Ondanks alle ongevallen geloven we zeker dat de elektrische deelsteps een belangrijk vervoersmiddel zijn", zegt Joni Junes van VAB. "Maar het moet veiliger."

Parijs als voorbeeld

VAB is daarom gaan kijken naar voorbeelden in het buitenland. "Parijs bijvoorbeeld, heeft een duidelijke reglementering opgesteld nadat het aantal ongevallen met de deelsteps de spuigaten was uitgelopen", vertelt Junes.

"Sinds juli mogen de steps er maximum 20 kilometer per uur rijden en ze mogen niet meer op het voetpad rijden. Als je dat wel doet, krijg je een boete van 90 euro. Ook parkeren op het voetpad is verboden en wordt beboet. De stad voorziet ook extra, aparte parkeerplekken voor de deelsteps."

Parkeerzone Centraal Station

"Wij willen met VAB een adviserende rol spelen", zegt Junes. "We hopen dat we de steden waar er deelsteps zijn tips kunnen geven zodat ze een duidelijke regelgeving kunnen opstellen. Dan weet iedereen tenminste waar je ermee mag rijden en waar je ze mag parkeren."

"De stad Antwerpen heeft bijvoorbeeld al een zone gemarkeerd aan het Centraal Station waar je de steps mag parkeren, maar verder in de stad is dat nog niet het geval. Met VAB kijken we dus wel uit naar wat de steden op dat vlak nog van plan zijn."

"We hebben nu een bevraging op onze website gezet om te polsen bij de mensen wat zij vinden van onze voorstellen. Met die resultaten zullen we ons advies voor de steden nog aanvullen", besluit Junes.