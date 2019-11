Vanaf vandaag grenscontroles op "the bridge" tussen  Zweden en Denemarken 

Is het in Malmö dan echt zo gevaarlijk? "Als toerist heb je weinig last van het geweld", zegt Burger, "maar de schietpartijen en bomaanslagen vinden gewoon op straat plaats. Gelukkig is er tot nu toe niemand omgekomen".

Zaterdag was er in Malmö nog een schietincident waar twee vijftienjarige jongens bij betrokken waren. Een van hen overleed, de tweede raakte zwaargewond. Ondanks hun jonge leeftijd waren de tieners bekend bij de politie. Tegelijkertijd met de schietpartij ontplofte een bom in een auto in een ander deel van de stad.