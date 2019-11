Veiling unieke prenten Piet Pienter en Bert Bibber

"De albums van Piet Pienter en Bert Bibber zijn heel Antwerps", zegt stripkenner Peter Van Hooydonck in 'Start Je Dag'. "Hun humor is Antwerps en POM gebruikte in zijn tekeningen veel omgevingselementen uit de stad. Pienter en Bibber maken in de verhalen immense wereldreizen maar hun hart klopte duidelijk in de Scheldestad." POM is het pseudoniem van tekenaar Jozef Van Hove. "Komend weekend op 16 november zou POM honderd geworden zijn. Precies op die dag organiseert veilinghuis Bernaerts een grote veiling van originele tekeningen van Piet Pienter en Bert Bibber. Dat is nog nooit gebeurd."

Wat kunnen stripliefhebbers precies op de kop tikken? "We veilen potloodschetsen van de hoofdpersonages en eerste drukken van oude albums. Maar het hoogtepunt zijn de originele tekenplaten van drie albums van 'Piet Pienter en Bert Bibber' ", zegt Van Hooydonck. "Op elke tekenplaat staat één pagina uit het stripverhaal. Vier stripbanden door POM zelf getekend. Hij gebruikte steeds het fameuze AGFA-Gevaert fotopapier. POM wilde op niets anders tekenen. Het formaat is dus fiks groter dan een pagina in een stripverhaal." Kost dat veel? "Zo'n tekenplaat zal al snel 600 euro per stuk halen op een veiling. Het zijn unieke werken waar maar één exemplaar van gemaakt is. Het is tegenwoordig ook 'bon ton' om originele striptekeningen aan je muur te hangen." Wie interesse heeft kan in de loop van de week de tekenplaten al gaan bewonderen bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts.

Bart De Wever superfan

"Ik had alle albums van 'Piet Pienter en Bert Bibber' in huis", zegt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) op Radio 2 Antwerpen. "Al mis ik er drie in mijn collectie dus bij deze vraag ik iedereen die ze van mij geleend heeft om ze terug te brengen." De passie van de burgemeester voor POMs werk begon op het college in Mortsel. "Ik zat samen met een aantal fans op school. Wij gebruikten de humor en heel veel uitdrukkingen van Piet Pienter en Bert Bibber in ons dagelijks taalgebruik." De Wever herkent zich naar eigen zeggen in het karakter van tekenaar POM. "Zijn cynisme en commentaar op de samenleving zit duidelijk verweven in de strip. Dat vind ik schitterend. POM tekende in zeker zin ook tijdloos. Het allereerste verhaal van Pienter en Bibber is van half jaren '50 en het ging toen al over cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven", besluit de Antwerpse burgemeester.