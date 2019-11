Vlamingen in Australië: "Je ziet overal rook uit de grond komen"

Sylvie Wante verblijft bij een plaatselijke familie in een dorpje in de buurt van het stadje Port Macquarie, tussen de steden Brisbane en Sydney. Maar ze zag zich vanmorgen genoodzaakt om haar valiezen te pakken. "De branden zijn momenteel van het hinterland richting de kust aan het gaan. Toen we om 7 uur opstonden was het enorm rokerig. Het was heel moeilijk om te ademen, we hadden last van droge ogen en een droge keel", getuigt de Vlaamse.

(lees verder onder de video met Sylvie Wante)