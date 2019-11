Vlaamse regering wil beter overzicht van subsidies: "Meer transparantie en makkelijker bijsturen"

Kennelijk bestaat er op dit moment geen helder overzicht van de subsidies in Vlaanderen. Daar wil minister Diependaele verandering in brengen. "Dankzij de moderne technologie kunnen we nu systemen opzetten waarbij we een duidelijker overzicht krijgen van al het geld dat de Vlaamse overheid aan subsidies uitgeeft aan verschillende instellingen, ondernemingen en organisaties. Die gaan we nu de komende jaren in kaart brengen."

De databank wordt op zich geen besparingsinstrument, stelt Diependaele. "Een eerste doelstelling is om een transparant overzicht te geven aan de burgers. Het is namelijk hun geld dat de Vlaamse overheid beheert", aldus de minister. Maar het overzicht moet het de overheid ook makkelijker maken om het subsidiebeleid waar nodig bij te sturen.

"We evolueren meer en meer naar een prestatiegerichte begroting", zegt minister Diependaele. "Dat betekent dat we meer gaan afmeten wat het resultaat is van ons beleid, de return on investment die we krijgen als we subsidies uitkeren."

"Mocht uit de databank blijken dat er inderdaad subsidies worden toegekend die niet terecht zouden zijn, kan er bijgestuurd worden. Maar evengoed, als de overheid beslist om haar beleid bij te sturen, zal ze een beter zicht hebben op waar de subsidies naar toe gaan en kan dat veel gemakkelijker."