Volgend jaar dan toch geen internationaal filmfestival in Antwerpen

Het eerder dit jaar aangekondigde nieuwe filmfestival met internationale ambities dat in Antwerpen zou worden georganiseerd in maart 2020 zal niet doorgaan. De reden zou te vinden zijn bij het missen van stedelijke subsidies en het is nu te laat om op zoek te gaan naar privégeld.

"Erg jammer"

"De tijd is te kort om in de privésector naar compensatie te zoeken", zegt medeorganisator Ben Geysen. "Dat is erg jammer, want we voelen veel enthousiasme bij distributeurs, filmmakers en acteurs/actrices, omdat voor hen elk initiatief om de sector te ondersteunen erg welkom is. In de contacten met bedrijven voelen we hetzelfde enthousiasme, alleen kijkt iedereen vandaag lang de kat uit de boom."

De organisatie laat weten dat ze wel nog steeds geloven in een nieuw filmfestival in Antwerpen en dat ze mikken op het voorjaar van 2021 voor een nieuwe poging.