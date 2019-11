Voormalig Amerikaans president Carter (95) ondergaat ingreep om druk op hersenen te verlagen

De vroegere Amerikaanse president Jimmy Carter is opgenomen in een ziekenhuis in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Hij ondergaat er een ingreep om de druk op zijn hersenen te verlichten na een bloeding. Die is het gevolg van een aantal valpartijen de voorbije maanden. Jimmy Carter was president van de Verenigde Staten van 1977 tot 1981, hij is intussen 95. Hij is de oudste nog levende president van de VS.