Niet bestrijdingsmiddel buxusmot, maar vlooien- en tekenbandjes van huisdieren zijn mezendoders, stelt onderzoek

“Dit resultaat hadden we niet zien aankomen”, zegt Geert Gommers van SOS Mezen. “Maar het is bijzonder interessant. Het lijkt of de vlooien- en tekenbandjes die we onze katten en honden aandoen niet onschuldig zijn. Ze bevatten insecticiden die op de haren van huisdieren terechtkomen. Mensen borstelen hun dieren met goede bedoelingen. De plukken haar komen in de tuin terecht. Voor mezen blijkt dit uitstekend nestmateriaal te zijn. De insecticiden komen in aanraking met de jonge vogels. Ook bij ons onderzoek troffen we deze insecticiden al aan. De these van de Nederlandse onderzoekers is dus zeer plausibel. Ruim de haren voortaan op en stop ze bij het restafval”

“Ik vind dit zeer verontrustend”, voegt Geert Gommers er aan toe. “We zijn tot nu geheel voorbijgegaan aan de verspreiding van dit soort producten via vlooien- en tekenbandjes, en de manier waarop ze onze omgeving verontreinigen.” SOS Mezen wil de komende maanden ook onderzoeken of mezenbollen geen kwaad kunnen. Gommers: “Want ook dat vragen mensen ons. Zit er niet te veel residu van pesticiden in de mezenbollen? Het is de moeite om het te onderzoeken.”