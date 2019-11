13 tot 19 november 1944: verzet in België moet wapens inleveren

Door de hachelijke situatie waarin Duitsland nu verkeert, krijgt Vlasov een nieuwe kans. Het KONR is een soort regering in ballingschap. Het heeft een democratisch programma waarin geen sprake is van fascisme of antisemitisme en richt zich niet alleen tot de eigenlijke Russen, maar tot alle volkeren in de Sovjet-Unie.

Vreemd genoeg is het vooral SS-leider Himmler die nu Vlasov steunt en niet meer de legerleiding. De energieke figuur van Vlasov kan zorgen voor nieuwe Russische vrijwilligers aan Duitse zijde en ook de miljoenen Russische dwangarbeiders in Duitsland kalm houden.