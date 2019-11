"Dreamers" verdelen Amerikaanse hooggerechtshof: "Onze keuze kan levens verwoesten"

De procureur-generaal van de VS, Noel J. Francisco, zegt dat de regering de beslissing wel duidelijk heeft toegelicht, en dat "zelfs al zou DACA een legaal programma zijn, dan nog heeft de regering het recht om het te beëindigen, want het is slecht beleid." Francisco zei ook dat het DACA-programma altijd al een tijdelijke regeling was, en dat "niemand redelijk had kunnen aannemen dat de maatregel tot in de eeuwigheid van kracht zou blijven."