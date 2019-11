Kabinetschef Alexander De Croo (Open VLD) wordt topman Diplomatie, ondanks regering in lopende zaken 

De naam van Peter Moors om de FOD Buitenlandse Zaken te leiden circuleert al een tijd. Moors is overigens ook geslaagd voor het selectie-examen. Toch is de benoeming opvallend, want de federale regering is in lopende zaken en zo'n topbenoeming behoort in principe niet tot de geplogenheden van lopende zaken.

In regeringskringen - zo horen we - wordt de "hoogdringendheid" ingeroepen. De huidige voorzitter ad interim van de FOD Buitenlandse Zaken wordt namelijk ambassadeur in Londen en bovendien komt de brexit eraan. Dringende zaken vallen onder de bevoegdheid van een regering in lopende zaken.

Een en ander zou ook te maken kunnen hebben met de recente herschikking in de federale regering. "De Franstalige liberalen van de MR mochten met Sophie Wilmès opnieuw de premier leveren, ter vervanging van Charles Michel. Zou de kabinetschef van Open VLD-minister De Croo nu ter compensatie daarvan benoemd zijn als de topman van de Belgische diplomatie", vraagt VRT-Wetstraatjournalist Ivan De Vadder zich af.