"Ok boomer", het is nu aan ons millennials om keet te schoppen

Nu is het echter aan ons om keet te schoppen. Wij willen gehoord worden als het gaat over ónze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Wij hebben andere zorgen en andere frustraties dan uw generatie, maar dat maakt niet dat deze zorgen en frustraties minder relevant of gewichtig zijn. En hoezeer wij uw bijdrage ook waarderen, zoals u zelf al aangeeft, is het maatschappelijke speelveld veranderd. Nu de spelers nog.

Want zolang wij het gevoel hebben dat uw generatie ons afwimpelt met wat stereotypes en enkele spreekwoordelijke pleisters op de (gapende) wonden, zullen wij u blijven bejegenen met een eenzelfde afwijzend “ok boomer”. Zoals Lech Walesa (naar mijn mening absoluut een influencer, hoewel niet via sociale media) al zo mooi verwoordde:

“It is hardly possible to build anything if frustration, bitterness and a mood of helplessness prevail.”