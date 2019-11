Brusselse brandweer bevrijdt meisje uit toilet

Het is niet altijd een brand waarvoor de brandweer moet uitrukken. De Brusselse brandweer kreeg gisteren een bijzondere oproep binnen. Een 7-jarige leerlinge zat gekneld in een toilet op school. "Het meisje slaagde er niet meer in om de deur van het toilet te openen en besloot om onder de scheidingswand tussen 2 cabines te kruipen en zo buiten te geraken", vertelt Walter Derieuw van de brandweer. "Spijtig genoeg kwam ze vast te zitten met haar lichaam onder de wand. Na enkele vruchteloze pogingen om de leerlinge te bevrijden werd er door de leerkrachten besloten een beroep te doen op de brandweer."

Eind goed, al goed

De brandweer verwijderde enkele schroeven en kon zo de scheidingswand optillen door middel van een hefkussen. "Eind goed al goed en het meisje raakte gelukkig niet gewond", besluit Derieuw.