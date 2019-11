Cultuursector komt bijeen in Brussel: "Tonen van positieve impact van kunst op mensen"

"Cultuur is de proeftuin van de samenleving", zegt ook actrice Sara De Bosschere van theatergezelschap De Roovers. "De context verandert, maar de mensen zijn op zoek naar wat hen verbindt. En dat kan je in het theater vinden. De kern van het theater is dialoog en dat is ook de basis van de democratie. We zorgen ervoor dat we heel veel mensen bereiken die betrokken zijn. In de huidige legislatuur is er sprake van afbraak van dat gegeven. Nochtans is onze samenleving zo sterk, omdat ze gegroeid is op die basis: zorgen voor elkaar."

Steven Heene, voormalig journalist bij De Morgen en nu aan de slag bij NTGent, modereerde een van de werkgroepen, die in het kader van de bijeenkomst georganiseerd werden. "Ook bij mijn werkgroep klonk vooral een positieve boodschap", zegt Heene. "De sector wil zich niet louter afzetten tegen de beslissing van de minister-president. We willen naar buiten treden met cultuur en aantonen dat het niet een louter elitair gebeuren is."