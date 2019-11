Dader parachutemoord mag de gevangenis toch niet overdag verlaten 

De nabestaanden van het slachtoffer blijven dan weer op hun honger zitten, zegt hun advocaat Jef Vermassen: "Ze zullen voor één ding ongelukkig zijn, en dat is dat ze nog altijd niet weten of deze dame nu bekend heeft of niet. Tijdens de behandeling, vorige week, mochten we heel even aanwezig zijn en dan zeggen of we haar voorwaarden wilden laten opleggen, zoals een verbod om in een bepaalde streek te komen. Maar wij willen vooral weten of ze nu bekend heeft."