"De Samsonrock", "Samen op de moto" of "Piloot", veel mensen zullen zich de beelden bij de muziek herinneren. En nu is de allerlaatste videoclip van Samson en Gert ingeblikt. Ze lijken wel het einde van een stukje televisiegeschiedenis uit te zwaaien, na 29 jaar. Voor de acteurs is dit nog niet het echte einde, want ze spelen nog een reeks afscheidsshows.