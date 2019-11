Personeel De Lijn in Vlaams-Brabant blijft donderdag staken

Vanaf morgen zou het tram- en busverkeer opnieuw normaal moeten verlopen, want de staking eindigt vanavond. Behalve in Vlaams-Brabant dan: daar staakt een deel van de buschauffeurs al voor de negende dag. Ze protesteren tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs. Nieuwe onderhandelingen vandaag hebben geen resultaat opgeleverd, dus wordt er morgen voor de tiende dag op rij gestaakt in Vlaams-Brabant.

De staking in heel Vlaanderen van vandaag was een initiatief van de socialistische vakbond ACOD. De liberale vakbond ACLVB steunt de staking in Vlaams-Brabant, maar roept niet op tot staken in heel Vlaanderen. De christelijke vakbond ACV staakt niet meer mee.