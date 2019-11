Getrukeerde pornofilmpjes van bekende actrices of uitspraken van politici die nep blijken te zijn: deepfake-video’s duiken vaker op. Het zijn filmpjes die zo goed bewerkt zijn dat je bijna niet meer kan zien wat echt is en wat niet. En dat kan gevaarlijk zijn. Kunnen we nog vertrouwen wat we te zien krijgen? Hoe kan die technologie misbruikt worden? Journalist Tom Van de Weghe verdiepte zich in deepfake en legt uit wat de risico’s zijn.