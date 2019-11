Ik ben het demoniseren van generaties beu

De generatie van mijn ouders, tachtigers, weten wat oorlog en intermenselijke zure regen brengen. Klimaatbewustzijn is gewenst. Maar de zure regen in de (sociale) media over de vergrijzing, hun pensioenlast, het negeren van hùn verdiensten doen mij naar adem happen. Die zure regen vervuilt de samenleving en is het hatelijk intermenselijk fijn stof dat hun zin van bestaan beetje bij beetje verstikt.

Kledij ruilen we al sinds ons twintiger jaren met vriendinnen om ze een tweede leven te leven. Deo’s en geurverfrissers zijn in huis niet te vinden. Elke dag douchen, is er al jaren niet bij. Hoe verantwoorden we immers dat wij dagelijks 10 liter laten weglopen terwijl veel kinderen elke dag twintig kilometer moeten stappen voor een bidon putwater om te kunnen drinken? Heel wat boomers met mij dragen al meer dan een generatie hun duurzaam steentje bij.

In die tijd ketende de ene zich letterlijk vast aan de militaire basis van Florennes. Anderen boycotten de Granny Smith-appel als protest tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Nog anderen weigerden groenten uit bepaalde werelddelen waar oorlog of onrecht heerste.

Social media bestonden toen niet. Toch kwam 100.000 man vele zondagen naar Brussel mét zelf betaalde tickets op onze vrije dag. Het ging ons ook toen niet over links of rechts of politieke kleuren. Het ging over samen waken over een vreedzame toekomst.

Ik ben een boomer van 1963. Zo zijn er veel. Velen stonden met mij als twintiger op betogingen in Brussel. We betoogden tegen de raketten, mogelijke kernoorlogen, tegen onverdraagzaamheid, ... Telkens stroomde er 100.000 man uit de treinen, 3 generaties op zondagen stappend voor verbinding en vrede. Mijn vader liep ook altijd mee, wat was ik daar trots op. Ik was even trots en ontroerd op de naast ons betogende nonnen mét kap en de paar travestieten die hen flankeerden in de optocht.

