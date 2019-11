Dewinter en Somers clashen over Bilzen: "Dit is waarom we niet met uw partij willen samenwerken"

Gisteren nam minister Somers in "Terzake" de woorden "politieke terreur" in de mond over de brandstichting tegen het toekomstige asielcentrum in Bilzen, een asielcentrum waartegen verzet was. "Geweld gebruiken om je eigen mening op te dringen is politieke terreur", stelde Somers.

"Blijkbaar weet iedereen al wie de brand heeft gesticht, u weet meer dan het parket en de politie samen", reageerde Filip Dewinter vanmiddag tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. "Dat is politiek opportunisme en misbruik", vindt Dewinter, "om uiteindelijk ieder democratisch, goedbedoeld, vreedzaam protest tegen asielcentra en bij uitbreiding de massa-immigratie en de overlast die daarvan het gevolg is monddood te maken." Dewinter noemde minister Somers zelfs een "politieke pyromaan, die iedere vorm van protest criminaliseert".

"Schaamteloos", riep een parlementslid Dewinter toe. Minister Somers zelf spaarde zijn kritiek op Filip Dewinter ook niet. "Onze westerse waarden zijn in het geding, ons samenlevingsmodel wordt bedreigd. Door mensen zoals u. Mensen die heel hun politieke leven niet anders hebben gedaan dan haat gezaaid, angst vergroot en mensen tegen elkaar opgezet. Als mensen in Vlaanderen vragen waarom wij met uw partij niet willen samenwerken, u heeft daarnet het antwoord zelf gegeven."

