Drake na boegeroep: "Vanaf nu zal ik hier ieder jaar komen optreden!"

Hij mag dan wel al 4 Grammy Awards en 2 MTV Video Music Awards in zijn trofeeënkastje hebben staan, afgelopen zondag was het publiek op het 'Camp Flog Gnaw'-muziekfestival in het Dodger Stadium in Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië, weinig enthousiast toen de Canadese rapper Drake als verrassingsact het podium opstapte. Van alle kanten was boegeroep te horen en dus besloot Drake, bij ons vooral bekend van de hits "God’s plan" en "In my feelings", sneller dan verwacht te vertrekken. Op Instagram reageerde hij daarna nog met een kwinkslag.