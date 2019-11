Duizenden woningen en bedrijven zonder stroom door panne in Merelbeke

De stroomonderbreking was voelbaar in Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. De panne in het transformatorstation in Merelbeke was na een kleine twee uur wel van de baan. Maar intussen zaten in Oosterzele alleen al zowat 4.000 woningen en bedrijven zonder elektriciteit.

"Stroomgroep gehuurd"

Sommigen konden niet zomaar wachten tot er weer elektriciteit was, zo zegt Katrien Loes van autoschadebedrijf Van den Broecke in Oosterzele: "We zijn meteen een stroomgroep gaan huren. Want het is extra druk. Omdat maandag een feestdag was, moeten we al het werk van de week in vier dagen doen. Het was hier even heel hectisch."

Politie aan de spoorovergangen

Door de stroomonderbreking werkten ook de verkeerslichten niet op de drukke gewestweg N42. "Dat veroorzaakte gevaarlijke situaties," zegt burgemeester Johan Van Durme van Oosterzele. "We hebben redelijk snel de mensen van de Windekouter en de wijkagenten naar de overwegen en enkele verkeerslichten laten gaan. Die hebben het werk van de lichten en de slagbomen kunnen overnemen. Dat is heel vlot verlopen, en alles is uiteindelijk zonder ongevallen kunnen verlopen."

Omdat ook de treinen tussen Zottegem en Gent niet konden rijden, werden daar vervangbussen ingelegd. Rond kwart over twee was de panne in Merelbeke opgelost, en had iedereen weer elektriciteit.