Gent Jazz kan niet elke bezoeker die ticket had voor Sting terugbetalen

Toch heeft de organisator ook stappen gezet om terugbetaling mogelijk te maken. "Wij zijn de voorbije maanden niet bij de pakken zijn blijven zitten. We hebben van de tijd gebruik gemaakt om een systeem op punt te zetten dat ons – vandaag en in de toekomst – in staat stelt om onze bezoekers makkelijk vouchers toe te sturen. Want een deel van de ticketkopers van Sting koos ervoor om gecompenseerd te worden in festivalvouchers. Dat systeem is nu klaar. Recent kregen we als gevolg van onze blijvende inspanningen een eerste schijf uitbetaald. Met dat geld kunnen we mensen vergoeden die een gedeeltelijke terugbetaling vroegen en daarmee versturen we ook de vouchers."