Gentse politie plant extra controles aan boot voor asielzoekers

De Gentse politie gaat extra patrouilleren aan de Reno, de boot waar asielzoekers vanaf december opgevangen zullen worden. De extra controle komt er op vraag van Fedasil, het agentschap dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Ze vragen om die maatregel naar aanleiding van de brand in het opvangcentrum in Bilzen.