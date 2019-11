Op de piste in ons land kwamen al wielrenners om het leven. De bekendste is wellicht Stan Ockers in 1956, in het Sportpaleis van Antwerpen. Het jaar ervoor behaalde Ockers nog de wereldtitel (of de regenboogtrui) op de weg. In 1950 en 1952 eindigde hij als tweede in de Tour de France.



Recenter liet Isaac Gálvez het leven bij een crash tijdens de wieler­zesdaagse van Gent. In 2006 maakte de Spanjaard een ongelukkig contact met collega Dimitri De Fauw en raakte een metalen balustrade. Waarna Gálvez onmiddellijk met breuken en interne bloedingen het bewustzijn verloor.



Tourné herinnert zich dat ongeluk erg goed, want hij zat toen in de tribune. "Gálvez vloog net voor mij uit de bocht", klinkt het. Tourné benadrukt dat sinds dat drama er meer veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, met bijvoorbeeld extra beschermingslagen.