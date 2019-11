Jean-Marie Dedecker sceptisch over Belgische regeringsvorming : "Op naar nieuwe federale verkiezingen met Pasen"

Het onafhankelijke parlementslid Jean-Marie Dedecker gelooft niet dat er een federale regering kan worden gevormd na de verkiezingen van mei. Dedecker raakte toen verkozen als onafhankelijke kandidaat op de lijst van N-VA in West-Vlaanderen.

"Ik geloof niet dat het lukt om een federale regering te vormen in België. Ik geloof dat we nieuwe verkiezingen krijgen tegen Pasen. Als de PS en de MR zich sterk genoeg voelen, dan krijgen we nieuwe verkiezingen", zegt Dedecker in "De afspraak" in de marge van een gesprek over de uitbreiding van de abortuswetgeving.

In een paars-gele regering met N-VA gelooft Dedecker ook niet. "Wat is de overeenkomst tussen die twee partijen? Als je kijkt naar het thema migratie, dan staan die partijen lijnrecht tegenover elkaar. Ik praat ook met de oppositie. Die zegt dat het eerste wat de PS vraagt, is een extra budget van 8 miljard euro, terwijl er al een gat in de kas is van 11 miljard", aldus Dedecker.