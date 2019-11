"Hoe een aardige vent werkelijk álles heeft": John Legend verkozen tot "sexiest man alive"

Legend volgt acteur Idris Elba op als "sexiest man alive". People Magazine dat de verkiezing organiseert, kopt "Hoe een aardige man werkelijk álles heeft". Muzikant Legend staan dan ook in Hollywood bekend als immer vriendelijk en bescheiden, met de schattigste foto's op sociale media samen met zijn vrouw Chrissy Teigen, en als zorgzame vader voor dochter Luna (3,5) en zoontje Miles (1,5).



Maar het is duidelijk even slikken voor Legend. "Iedereen gaat me analyseren om te zien of ik sexy genoeg ben om de titel te houden. Ik volg ook Idris Elba op, wat niet eerlijk is", grapt Legend.