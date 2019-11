Kersthuisje in Berlare is met 114.000 lichtjes helemaal klaar voor 25e editie

Het was een erg spannend moment voor Ria Jacobs en Freddy Garré uit Overmere, bij Berlare, dinsdagavond. Want voor het eerst ging de stekker erin en werd de kerstverlichting die het koppel elk jaar ophangt aan hun woning uitgetest. Jacobs en Garré sparen kosten nog moeite: ze hingen dit jaar 114.000 kerstlampjes op. Ze werkten er negen weken lang aan. "Het was wel spannend en we hadden zes pannes. Maar dat is normaal, die problemen hebben we altijd en die zijn eigenlijk snel verholpen. We zijn helemaal klaar voor de officiële opening", klinkt het in Overmere.

Innovaties

Het koppel is intussen al aan de 25e editie toe maar probeert toch elk jaar opnieuw te verrassen. "Er zijn verschillende nieuwigheden", vertelt Garré. "We hebben een kerstboom op een draaiplateau gezet en er zijn ook lichtjes bijgekomen in de haag. Rond al onze vensters hebben we nu clusters lampjes gehangen. Dat betekent dat er veel meer lichtjes zijn dan de voorbije jaren. Onder meer daardoor komen we aan zo'n hoog aantal." Bezoekers kunnen het allemaal met hun eigen ogen zien vanaf 30 november.

Jubileumeditie

De 25e verjaardag van het kersthuisje wordt uitgebreid gevierd, niet alleen met meer lichtjes maar ook met een Schlagerfestival. Jacobs en Garré organiseren dat eenmalig. "We hebben het wel een beetje onderschat. Zo'n schlagerfestival organiseren en tegelijk al die lampjes ophangen was niet evident. Maar het is het wel waard, het zal fantastisch zijn." Het Schlagerfestival is er op 23 november.