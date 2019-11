Een pikante foto sturen naar het meisje of de jongen die je leuk vindt: niks mis mee. Sexting (sex + texting) is meestal onschuldig en hoort bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar toch is het niet zonder risico: 1 op de 4 naaktfoto’s wordt verder gedeeld. Waarop moet je letten en hoe ga je er het best mee om als je zelf een nude krijgt doorgestuurd? Niels Van Paemel van Child Focus geeft uitleg en advies.