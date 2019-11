Komt er nog een Kunstenfestival Watou? "Onzekerheid rond financiën weegt te zwaar door"

Het hing al enkele jaren in de lucht, maar nu is het definitief: vzw Kunst, de mensen rond Jan Moeyaert die al sinds 2009 het jaarlijkse festival organiseren, stoppen ermee. Ze zeggen dat de onzekerheid rond de financiën te zwaar doorweegt.

Vlaamse subsidies broodnodig

De stad Poperinge wil het zelf organiseren, op voorwaarde dat Vlaanderen de editie van 2020 en 2021 verder mee helpt subsidiëren, zegt schepen Loes Vandromme. "We hebben daarvoor een Vlaams subsidiedossier ingediend. De stad gaf al vele jaren zo'n 125.000 euro aan de vzw Kunst. De Vlaamse overheid gaf elk jaar 135.000 euro. We hopen dat ook deze keer die Vlaamse subsidies ons kunnen helpen om er opnieuw een mooie editie van te kunnen maken in Watou."

Koen Vanmechelen

Poperinge wil voor de 40e editie samenwerken met kunstenaar Koen Vanmechelen. Hij wordt het hoofd van een jury, die zal bepalen welke kunstenaars in Watou resideren. "We gaan op zoek naar de ziel van Watou en de binding tussen kunstenaars, bezoekers én inwoners", zegt Loes Vandromme, schepen van Cultuur (CD&V).

Vanmechelen wordt geen curator. "Ik zie mezelf als inspirator. Het is de bedoeling om kunstenaars in Watou te laten resideren, reflecteren en in dialoog te laten gaan. Daarna kunnen we kijken welke ontwerpen vorm krijgen voor 2021. Dit proces zorgt voor een nieuwe invalshoek voor deze fantastische plaats."

Naar de kunstzomer in Watou komen jaarlijks zo'n 25.000 mensen. Vlamingen en buitenlanders, want het is vooral in Nederland ook erg geliefd.