Leren en bewegen tegelijkertijd, deze interactieve sportspeelmuur maakt het mogelijk

In de sporthal van Sport Vlaanderen Brasschaat lopen en springen kinderen en ondertussen maken ze reken- en taaloefeningen. Dat gebeurt met de hulp van een nieuwe interactieve muur. Hoe werkt het?



Een grote projector projecteert oefeningen op een muur. Verschillende 3D-camera's die in de projector zitten, registreren wat de deelnemers aantikken. De camera's weten heel goed welk antwoord juist is en welke niet. De juf of meester kan met een controller een oefening kiezen.



De jongeren lijken alvast enthousiast. Eén van hen zegt het zo: "Je gamet en je beweegt ook de hele tijd. Het is gezond en je kan veel meer dingen doen dan gewoon thuis achter het kaske zitten."