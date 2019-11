Leuven schrijft wedstrijd uit om Vaartkom verder op te waarderen

De afgelopen twee decennia transformeerde de Vaartkom van een oude, industriële omgeving tot een hippe buurt waar tal van creatieve bedrijven en culturele organisaties onderdak vonden in gerenoveerde gebouwen. Er werden ook talrijke nieuwe appartementen opgetrokken. De voorbije jaren werd de noordoever van de Vaartkom autovrij gemaakt, in de omgeving werd het Sluispark aangelegd en het park van de Abdij Keizersberg opengesteld.

Zwemzone

Leuven wil de omgeving verder opwaarderen tot een aantrekkelijke stadswijk en ontmoetingsplek. De oevers krijgen het karakter van flaneerboulevards, het Victor Broosplein wordt groter, autoluwer én groener. Er komt ook een toegankelijke zwemzone. Vergroening en ruimte voor wandelaars en fietsers zijn andere prioriteiten. De stad denkt ook aan kunstwerken en een locatie voor optredens. Even verderop wordt in Tweewaters een nieuw park aangelegd.

Wedstrijd

"We beogen voor de Vaartkom een sfeer en dynamiek die je in steden als Kopenhagen, Barcelona of Bordeaux verwacht", aldus burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "We willen plekken maken waar je kan flaneren, maar ook kan rusten. Maar ook speelelementen voor de kinderen en heel veel waterbeleving, er komt een publieke zwemzone en waterelementen. De Vaartkom wordt een trekpleister, nog meer dan dat ze vandaag al is."

Het stadsbestuur wil daarom in het voorjaar van 2020 een vijftal ontwerp- en bouwteams selecteren die projecten uitwerken die ook een voorbeeld zijn op vlak van duurzaamheid en innovatie. Een jury met vertegenwoordigers van burgers, die per loting worden verkozen, beslist over het uiteindelijk resultaat. Verwacht wordt dat de werken in augustus 2022 kunnen starten.