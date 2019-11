Lucien Van Impe reageert verslagen op de dood van Raymond Poulidor: "Ik keek al op naar hem voor ik prof werd"

Raymond Poulidor wordt door collega's geroemd als toprenner. "Het was een ongelooflijk goede coureur", zegt Lucien Van Impe in een eerste reactie aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Hij was altijd aanwezig, in alle grote wedstrijden. Ik heb dikwijls tegen hem moeten rijden en hij was enorm sterk, ook al was hij ouder dan ik. Ik keek eigenlijk al op naar hem voor ik prof werd. Hij is één van de eerste renners die zo lang heeft meegereden op topniveau. Hij heeft de pech gehad dat hij in generaties actief was waar absolute kleppers in reden zoals Eddy Merckx of Jacques Anquetil. Daardoor heeft hij de Ronde van Frankrijk nooit kunnen winnen." Toch heeft Poulidor een indrukwekkend palmares bij elkaar gefietst.

Eeuwige tweede

"Poulidor zal de geschiedenis in gaan als eeuwige tweede", zegt Van Impe ook. De Franse renner werd maar liefst 8 keer tweede in de Ronde van Frankrijk. "Zijn naam leeft nu nog verder in de wielerwereld en wordt bijvoorbeeld nog altijd gebruikt bij renners die altijd tweede worden: "Een Raymond Poulidorke doen", klinkt het dan."

Joviale mens

De sportieve prestaties van Poulidor waren straf maar ook als mens maakte hij indruk op collega's. "Hij was enorm joviaal, rustig en kalm. Het was echt een plezier om met hem te praten. Ik heb altijd een goede band met hem gehad, ook al was het een tegenstander. Ook na mijn carrière waren onze contacten altijd erg hartelijk. Elke keer als we elkaar zagen, pakten we mekaar eens goed vast." De laatste keer dat ik hem zag, was drie jaar geleden tijdens de festiviteiten naar aanleiding van mijn overwinning van de Ronde van Frankrijk, toen 40 jaar geleden. We hebben de dag toen samen doorgebracht."

Trots op zijn kleinzonen

Het nalatenschap van Poulidor leeft door in de wielerwereld. Hij is de grootvader van het Nederlandse wielertalent Mathieu van der Poel. "Hij was enorm trots op zijn kleinzonen. Hij kon er niet over zwijgen, en terecht ook.", zegt Lucien Van Impe.