Merelbeke wil dat buurgemeenten bijdragen in jaarlijks verlies zwembad

Zwembad Ter Wallen in Merelbeke is een drukbezocht zwembad. Niet alleen door mensen uit Merelbeke, maar ook door mensen daarbuiten. Toch draait het zwembad elk jaar meer dan 500.000 euro verlies en op dit moment zijn het de inwoners van Merelbeke die daarvoor opdraaien. “We willen in gesprek gaan met de buurgemeenten om te kijken hoe zij hierin kunnen bijdragen”, zegt schepen van Sport Egbert Lachaert (Open VLD).

Hogere tarieven

“We hebben elk jaar een verlies van meer dan 500.000 euro per jaar”, gaat Egbert Lachaert verder. “De Merelbekenaars dragen dat verlies, maar het zwembad wordt ook gebruikt door de naburige gemeenten. Onze buurgemeenten werken op dit moment voornamelijk gunsttarieven uit om goedkoper in ons zwembad te komen zwemmen, maar dat klopt eigenlijk niet . We zullen in de toekomst toch moeten nadenken hoe we met onze tarieven zullen omgaan. Misschien moeten we de tarieven van inwoners buiten Merelbeke wel verhogen. Maar voor we hier een definitieve beslissing in nemen, willen we eerst in gesprek gaan.”

Renovatiewerken

Het zwembad van Merelbeke is ook aan vernieuwing toe. Daarom zal de gemeente een subsidiedossier indienen bij Sport Vlaanderen.