Vandaag zijn twee getuigen aan het woord gekomen tijdens de eerste dag van de openbare ondervragingen in het impeachmentonderzoek tegen Donald Trump. De eerste getuige was George Kent, vice-assistent van de minister van Buitenlandse Zaken van de VS Mike Pompeo. Maar er werd vooral uitgekeken naar William "Bill" Taylor, de huidige ambassadeur voor de VS in Oekraïne. De twee beantwoordden ook vragen van de onderzoeks­commissie, zowel van Republikeinen als van Democraten. De zitting was openbaar en voor iedereen live te volgen.