Opnieuw massaprotesten tegen sociale ongelijkheid in Chili

De regering van president Sebastián Piñera beloofde maandag om met een plan te komen om de grondwet aan te passen. Die dateert nog van toen het land een dictatuur was. De conservatieve regering ziet het echter niet zitten om een constitutionele vergadering bijeen te roepen, zoals de demonstranten eisen. In plaats daarvan wil ze een debat voeren in het parlement, waar een brede consensus tussen de verschillende partijen nodig is om de grondwet aan te passen.