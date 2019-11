Oppositieleidster roept zichzelf uit tot interim-president Bolivia

Volgens Añez is het een noodzaak om nu een klimaat te creëren van sociale vrede in Bolivia. Sinds zondag is Evo Morales niet langer president. Hij werd beschuldigd van fraude bij de presidentsverkiezingen van enkele weken geleden. Er ontstonden massaal protesten in Bolivia. Afgelopen weekend liet de legerleiding weten Morales niet langer te steunen.