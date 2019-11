De Franse wielergrootheid Raymond Poulidor is overleden. Poulidor werd 83 jaar. De oud-renner had als bijnaam "de eeuwige tweede", maar "Poupou" won in zijn carrière wel 159 koersen. Poulidor moest in de jaren 60 en 70 opboksen tegen twee grote kampioenen, Jacques Anquetil en Eddy Merckx. Lees meer op Sporza.be.