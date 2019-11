Leider van de orthodoxen beëindigt rondreis door Benelux: wie is Bartholomeus I van Constantinopel?

De oecumenisch patriarch staat bekend als "de groene Patriarch". Eén van de grote voorvechters van de milieubeweging is hij. "Volgens hem moet de mens de schepping van God respecteren, en niet exploiteren, zoals al te lang bezig is. Niet vreemd ook dat hij tijdens zijn bezoek aan Nederland key note speaker was op een symposium op de Water Week, in Amsterdam. Het viel me tijdens zijn wandeling in de bossen van Rochefort ook op hoe begaan hij is met de natuur, met de dieren, de bomen en de planten", zegt metropoliet Athenagoras.

"Het groene is altijd een thema geweest bij hem. Voor op zijn tijd. Paus Franciscus is inderdaad ook bezig met klimaat en duurzaamheid. Hij heeft ook groene ideeën. Wel, hij heeft die bij hem gehaald. Hij heeft ook al toegegeven dat hij geïnspireerd is door Zijne Heiligheid. Wat ook nog eens wijst op de goede banden met het Vaticaan trouwens. Voor Bartholomeus I is de redding van de planeet iets moreels, iets religieus, iets filosofisch. Het is meer dan alleen maar wetenschappelijk of technologisch."

Bartolomeus I van Constantinopel (hieronder op een foto uit 2015, naast metropoliet Athenagoras en de Antwerpse bisschop Bonny) zal in Luxemburg, op het einde van zijn rondreis, onder meer groothertog Hendrik ontmoeten. Daarna keert hij terug naar Istanboel.