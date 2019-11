PLAN B # 8: Waarom bespaart cultuurminister Jan Jambon op de subsidies voor cultuurprojecten?

De besparingen op cultuur (-60% voor de projectsubsidies) hebben een storm van protest uitgelokt in de Vlaamse cultuurmiddens. De besparingen lijken bovendien niet arbitrair: de Vlaamse regering voert een ideologische, conservatieve beleid uit waarbij wel degelijk een keuze wordt gemaakt. Het culturele erfgoed, met als symbool de site van Bokrijk, krijgt wel extra middelen; net als het Vlaams Audiovisueel Fonds of het Literatuurfonds. En in de toekomst wordt er geïnvesteerd in de Vlaamse canon. Want, zo zegt cultuurminister Jan Jambon, "er wordt duidelijk gekozen voor de Vlaamse identiteit, en hebben de meeste Vlamingen daar niet voor gestemd?".

Ivan De Vadder (VRT) probeert (in het Frans) één en ander te verklaren aan ​​Alain Gerlache (RTBF).