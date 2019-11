Politie Geraardsbergen Lierde waarschuwt voor "movie money"

De politie waarschuwt de inwoners van de regio Geraardsbergen en Lierde. Want er is een speciaal soort vals geld in omloop. Het gaat om "movie money": nepgeld dat in films gebruikt werd. Het is vrij in de handel te krijgen, maar wordt dus blijkbaar op een frauduleuze manier gebruikt.

"Omdat het op het eerste gezicht niet meteen duidelijk is dat het om vals geld gaat, is de kans groot dat er wordt mee betaald", zegt Karolien De Turck van de politiezone Lierde-Geraardsbergen. "Toch kan je aan vier zaken zien dat het nepgeld is: het reflectie-hologram zou moeten bewegen, maar dat is niet het geval. Als je het aanraakt, voel je geen reliëf. Het staat duidelijk vermeld dat het geen echt geld is: "this is not legal, it is used for motion props only". En waar de handtekening moet staan van de gouverneur van de Europese Centrale Bank, staan ook nog eens de woorden: "movie money". Het gaat om geld dat dus echt gebruikt is in films, maar dat vrij te verkrijgen is in de handel. Daardoor konden fraudeurs ermee aan de slag gaan. We onderzoeken momenteel van waar het filmgeld komt."

Voorlopig gaat het om één biljet, maar omdat het vrij in de handel te krijgen is in pakketten, is het meer dan waarschijnlijk dat er meer zulke biljetten zijn. Je kan zo'n filmbiljet dus makkelijk in je portefeuille hebben zonder te weten.