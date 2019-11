Nederland is in de ban van een stikstofcrisis, maar bij ons is het probleem zeker even groot: 7 vragen en antwoorden 

Neen. "Het probleem zit in dezelfde grootteorde in Vlaanderen als in Nederland", zegt De Pue. "In Nederland komt er gemiddeld 22,4 kg stikstof per hectare per jaar neer in natuurgebieden, in Vlaanderen ligt dat zelfs nog iets hoger. Het laatste cijfer is 23,8 kg." Een bemerking daarbij is wel dat een aanzienlijk deel komt overgewaaid uit het buitenland. Het is niet enkel een lokaal probleem.

"De langetermijndoelstelling is om in geen enkel natuurgebied een overschrijding te hebben van de kritische belasting. Dan spreken we over een gemiddelde van 16 kg. We zijn daar dus nog een heel eind vandaan. Op dit moment is bij 80 procent van de Vlaamse natuur de stikstofneerslag te hoog om gezond te zijn."