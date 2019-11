Tom Van Grieken (Vlaams Belang): "Burgers die zich willen verzetten tegen asielcentra, kunnen rekenen op onze steun"

Van Grieken wil duidelijk stellen dat zijn partij de brandstichting afgelopen weekend in een toekomstig asielcentrum in Bilzen met klem veroordeelt. "Laat me zeer duidelijk zijn: dat is een verwerpelijke daad. Het is daarenboven ook ongelofelijk dom, want het is koren op de molen van onze politieke tegenstanders, de Bart Somersen van deze wereld, die een legitieme strijd tegen meer migratie en meer asielzoekers in het verdomhoekje willen zetten."