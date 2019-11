Theo Francken (N-VA): "Uitleg bij komst asielcentrum Bilzen kwam te laat", minister Maggie De Block (Open VLD) ontkent

Volgens Francken was de info-avond over het asielcentrum in Bilzen pas op 21 november gepland. "Terwijl al weken duidelijk was dat het er zou komen. Fedasil doet zijn best, ze doen info-avonden en ze doen die best goed. Maar je moet geen weken en maanden wachten om die te organiseren, want dan beginnen de indianenverhalen. En bepaalde mensen zijn gebaat met nog meer gif te spuiten rond alles wat vreemd is."

Beluister hieronder het gesprek met Theo Francken in "De ochtend" op Radio 1: