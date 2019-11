Politie en Unia onderzoeken briefje van "straatcomité" in Sint-Niklaas met hakenkruis

De politie onderzoekt nu wie het briefje opgesteld en verspreid heeft, en heeft ook een proces-verbaal tegen onbekenden opgesteld. Op zich is het briefje niet strafbaar, maar iemand die symbolen van het nazisme verspreidt, kan ook aanzetten tot geweld of haat tegen bepaalde groepen van mensen. Een aanhanger van het nazisme kan ook negationist zijn, wat betekent dat hij of zij de Holocaust ontkent. En die zaken zijn wél strafbaar.



Unia opent dossier

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Volgens Unia wordt hier "een swastika gebruikt enkel en alleen om te dreigen." Dat zegt Lode Nolf van Unia: "Er is bijna geen andere uitleg mogelijk. Het gaat hier om een parkeerprobleem. Het kan gewoon gaan om iemand die aandacht zoekt, maar om dat dan te doen met symbolen van het nazisme, dat is wel heel specifiek. Daarom pleiten wij voor een vervolging. Het gebruik van zulke symbolen op zich is niet strafbaar. Eigenlijk is de oproep tot geweld en haat vereist om tot vervolging te komen. We moeten ook nagaan of er specifieke mensen geviseerd worden. Maar we kunnen het niet zomaar blauw-blauw laten in tijden van racisme en vreemdelingenhaat."

Unia opent dus op eigen initiatief een dossier en zal ook inzage vragen in het dossier van de politie, want het is de politie die onderzoeksdaden verricht. "Wij helpen met onze expertise over de negationisme-wetgeving en de anti-racisme-wetgeving", zegt Lode Nolf van Unia nog.